Grote batterijfabriek van autogigant Stellantis start productie in 2026

De grote batterijfabriek van autofabrikant Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo, …) in het Zuid-Italiaanse Termoli, zou begin 2026 zijn productie starten. Dat maakte ACC zopas bekend, de joint-venture van Stellantis met TotalEnergies en Mercedes-Benz. Het gaat om een investering van meer dan twee miljard euro.

In de megafabriek zullen tegen 2030 minstens 1.800 mensen aan de slag zijn. Er zal jaarlijks voor zo’n 40 GWh aan batterijen worden gemaakt, goed voor honderdduizenden elektrische voertuigen. De batterijfabriek komt op de site van een bestaande Fiat-fabriek.

‘Europese batterijkampioen’

De bouw wordt gefinancierd met eigen middelen, leningen en subsidies, zegt ACC. ‘Deze Europese batterijkampioen moet Italië en Europa helpen bij de energietransitie’, klinkt het. Batterijen zijn een cruciaal onderdeel bij elektrisch rijden en met deze fabriek wordt de bevoorradingszekerheid voor de Europese autobouwer gegarandeerd.

Stellantis wil tegen 2030 uitsluitend nog elektrische wagens fabriceren. ACC bouwt ook nog een batterijfabriek in Frankrijk (Douvrin) en in Duitsland (Kaiserslautern) en plant daarnaast nog twee van die fabrieken in Noord-Amerika