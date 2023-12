Hyperloop One stopt ermee

Het vervoersbedrijf is een van meerdere ‘hyperloopbedrijven’ die openbaar vervoer willen heruitvinden door zweeftreinen aan hoge snelheden door een tunnel te schieten.

Bedoeling van Hyperloop One was om een nieuwe vorm van zeer snel vervoer uit te bouwen met magneetzweeftreinen. Het zou daarvoor passagierstoestellen via maglev (magnetische levitatie) aan honderden kilometers per uur door een vacuum buis schieten. Hyperloop One bouwde enkele prototypes maar liep tegen een reeks technische problemen aan. Zo kan een hyperloop geen bochten nemen, en zou een werkend systeem de bouw vereisen van een hele reeks grote buizen tussen – en in – steden.

De hyperloop is gebaseerd op een idee van Elon Musk, die dat volgens roddels lanceerde om investeringen in hogesnelheidstreinen tegen te werken. Hyperloop One is een van de bekendste hyperloopbedrijven die de voorbije jaren opkwamen. Het bedrijf kreeg onder meer financiële steun van Virgins Richard Branson (en heette ook een tijd Virgin Hyperloop). Waar het oorspronkelijk openbaar passagiersvervoer wilde bouwen, schakelde het in 2022 over naar plannen voor cargovervoer. Ook die plannen gaan nu niet door. Volgens Bloomberg zullen de laatste werknemers tegen het einde van dit jaar worden ontslagen.