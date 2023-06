Nieuwe BMW mag autonoom rijden op Duitse snelwegen

In Duitsland krijgt de nieuwe BMW 5 groen licht om op snelwegen tot 130 kilometer per uur autonoom te rijden. De wagen kan onder meer zelf van rijstrook wisselen.

De goedkeuring van het Kraftfahrtbundesamt (KBA) laat semi-autnoom rijden van het voertuig toe. Duitsland had eerder daarvoor al de wet aangepast, maar auto’s moeten wel nog per type goedkeuring krijgen hiervoor.

De BMW 5-reeks, specifiek de berline, mag dat nu in Duitsland doen. In de VS en Canada was dat al toegelaten voor modellen uit de BMW 7-reeks.

De wagen kan naast automatisch snelheid en afstand regelen ook zelf sturen. Op de snelweg betekent dat vooral dat het voertuig autonoom van rijstrook kan wisselen en dat bij snelheden van 60 tot 180 kilometer per uur.

Dat wisselen van rijstrook kan automatisch tot 130 kilometer per uur, of met een bevestiging van de bestuurder. Die bevestiging is sowieso nodig is boven die snelheid (Duitsland heeft snelwegen waar je onbeperkt in snelheid mag rijden). Dat kan voortaan door gewoon in de zijspiegel te kijken. Vroeger moest dat via de richtingaanwijzer. Dat kan nog steeds, maar in deze versie is het gebruik van de richtingaanwijzers voortaan optioneel.