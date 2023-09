Nieuwe fabrikant van zelfrijdende trucks krijgt meteen een miljard durfkapitaal

Met Stack AV begonnen de mensen achter een voormalige afdeling voor zelfrijdende wagens bij Ford en Volkswagen aan een gloednieuwe startup. Ze kregen meteen een investering van meer dan een miljard dollar bij SoftBank: een unicum voor een zogeheten Series A-injectie.

Allereerste investeringen in een startup, zogeheten Series A-injecties, zijn meestal nog wat schoorvoetend wat de bedragen betreft: het grote geld komt later pas, wanneer het bedrijf in kwestie al enige groei heeft laten zien. Maar niet zo met Stack AV, een nieuw bedrijf dat zelfrijdende trucks wil fabriceren vanuit de Amerikaanse stad Pittsburgh: het kreeg volgens het Amerikaanse blad Fortune meteen al een bedrag van meer dan een miljard dollar (937.6 miljoen euro) toebedeeld van SoftBank Holdings, het Japanse groeikapitaalbedrijf dat zopas een goeie beurt maakte met de nieuwe beursgang van Britse chiparchitect Arm.

Meteen in de groei

Dat betekent meteen ook dat Stack AV krachtig in eerste versnelling gaat. Op enkele weken tijd heeft het bedrijf al 150 mensen aangeworven en is er al een kleine vloot aan testvoertuigen op de wegen rondom Pittsburgh.

Het bedrijf werd opgericht door de Amerikanen Bryan Salesky, Pete Rander en Brett Browning. Het drietal runde tot voor kort Argo AI, een joint-venture tussen autoconstructeurs Ford en VW, die voor beide bedrijven het onderzoek en de ontwikkeling van autonoom rijdende wagens op zich nam. Nu focust het nieuwe bedrijf zich dus op trucks, een kleinere markt waar autonome voertuigen momenteel een meer voor de hand liggende toepassing hebben in het personenverkeer.

Veel accidenten

Truckchauffeurs moeten vaak lange, repetitieve ritten rijden, waarvoor het handiger en veiliger kan zijn wanneer daar een (goed werkende) AI achter het stuur zit. Hoe hoog de foutenmarge van AI ook nog is: mede door de aard van de ritten gebeuren er ontzettend veel ongevallen met trucks in de V.S. Volgens de Amerikaans Federal Motor Carrier Safety Administration zijn er in 2020 ongeveer 415.000 aan de politie gemelde ongevallen tussen personenauto’s en grote vrachtwagens gebeurd. Heel eventjes was Amazon, om precies die reden, vorig jaar van plan om Argo AI over te nemen.

De plannen van de oprichters zijn groot, al zeggen ze er meteen bij dat eindproducten niet voor meteen zal zijn. ‘We kijken naar volledige autonomie, een zeer capabel zelfrijdend systeem dat niet beperkt is tot één rijstrook of afrit,’ zei Salesky tegen Fortune. ‘We moeten op een punt komen waar deze vrachtwagens overal naartoe kunnen om uiteindelijk te worden geadopteerd.’

‘Patient capital’

De zeer hoge investeringsronde van SoftBank wordt ook geïnspireerd door het feit dat er op dit moment een heftige concurrentiestrijd is tussen bedrijven die zelfrijdende trucks op de markt willen brengen. Naast Stack AV bewegen zich ook bedrijven als Nuro (California), Einride (Zweden) en UISEE (China). Het hoge bedrag reflecteert ook het feit dat er nog veel werk aan de winkel is voordat het bedrijf – of bij uitbreiding die hele sector – met marktklare producten op de proppen zal komen. Het is, zoals SoftBank het noemt, ‘patient capital’. ‘SoftBank weet hoe het een wereldwijd, relevant bedrijf moet opschalen,’ zei Salesky. ‘Die steun is enorm nuttig in een poging als deze, waar je er voor de lange termijn moet zijn.’