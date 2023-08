Robottaxi’s winnen terrein in San Francisco

Zelfrijdende taxi’s mogen nu dag en nacht betaalde ritten aanbieden in San Francisco. Dat heeft de commissie voor openbare diensten in de staat Californië beslist.

Het wordt gezien als een belangrijke stap in de evolutie van zelfrijdende wagens. De beslissing betekent dat Waymo en Cruise, twee taxidiensten met onbemande wagens, nu dezelfde rechten krijgen als pakweg Uber of Lyft: ze kunnen nu overal in de regio en op alle tijdstippen betaalde ritjes aanbieden. Tot nu toe waren die diensten voor zelfrijdende taxi’s beperkt. Cruise (de dienst van automaker General Moors) reed ’s nachts, terwijl Waymo (een dochterbedrijf van Google), gratis werkt, of betalend met een begeleider achter het stuur.

De beslissing kwam er na een hoorzitting van zes en half uur waarin heel wat inwoners van de stad hun mening konden luchten. Voorstanders prijzen de wagens voor hun veiligheid, en als extra mogelijkheid voor mensen met verminderde mobiliteit. Tegenstanders vinden ze dan net weer gevaarlijk, of geven de verminderde privacy aan nu auto’s met hun camera’s hele steden filmen. Ook de macht van de grote techbedrijven die deze auto’s bouwen werd op de korrel genomen. Opvallend: de stad San Francisco, waar de meeste robottaxi’s rijden, verzet zich tegen de beslissing van de staat Californië om ze toe te laten. Het gemeentbestuur maakt zich zorgen om een toename van incidenten met de robottaxi’s, die soms het verkeer blokkeren of de werking van hulpdiensten in de weg lopen.