Volkswagen introduceert ChatGPT in de wagen

Volkswagen integreert de populaire chatbot ChatGPT in zijn voertuigen. De software, die zinnen kan vormen op het taalniveau van een mens, zal beschikbaar zijn in de spraakassistent IDA.

Dat heeft de automaker maandag aangekondigd op de technologiebeurs CES. De eerste voertuigen met de functie zullen te zien zijn op de technologiebeurs in Las Vegas.

De integratie wordt gerealiseerd samen met specialist in spraaksoftware Cerence. ChatGPT zal vanaf het tweede kwartaal beschikbaar zijn in verschillende productievoertuigen. Het idee is om de communicatie met de auto natuurlijker te maken en de spraakassistentiesoftware van Volkswagen te laten helpen met meer vragen dan alleen de werking van de voertuigsystemen.

Volgens Volkswagen zal het de eerste grote fabrikant zijn die ChatGPT in auto’s in massaproductie installeert. De concurrenten kijken nauwgezet toe.