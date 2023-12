Xiaomi wil met ‘rijdende smartphone’ concurreren met Tesla

Xiaomi wil een van de vijf grootste autofabrikanten ter wereld worden. Dat heeft het Chinese bedrijf, vooral bekend van zijn smartphones, deze week aangekondigd bij de onthulling van zijn eerste elektrische auto.

De Xiaomi-sedan met modelnaam SU7 komt volgend jaar op de markt in China. De elektrische auto komt met tal van technische snufjes, inclusief gezichtsherkenning, waardoor de wagen in vakmedia ook wel is omschreven als een ‘rijdende smartphone’.

‘Het doel van Xiaomi is om een droomauto te maken die net zo goed is als Porsche en Tesla’, zei mede-oprichter Lei Jun op een presentatie die werd bijgewoond door duizenden mensen. De wagens zullen geassembleerd worden door staatsautofabrikant BAIC Group, in een fabriek in Beijing met een jaarlijkse capaciteit van 200.000 voertuigen.

Prijzenoorlog

Met de stap naar elektrische auto’s van Xiaomi zijn miljarden aan investeringen gemoeid. Lei mikt erop dat zijn bedrijf de transportsector net zo kan opschudden als de markt voor smartphones zo’n tien jaar geleden. Xiaomi is tegenwoordig een van de grootste smartphonefabrikanten ter wereld.

Maar de SU7 maakt zijn debuut in een tijd waarin de Chinese automarkt worstelt met een capaciteitsoverschot en een afnemende vraag, wat een hevige prijzenoorlog heeft aangewakkerd. Lei wil zich daar niet door laten afschrikken. ‘Door de komende vijftien tot twintig jaar hard te werken, zullen we een van de grootste autofabrikanten ter wereld worden en ernaar streven de Chinese auto-industrie als geheel naar een hoger niveau te tillen’, zei hij tijdens het evenement.