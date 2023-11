‘Zelfrijdende auto’s niet welkom op Belgische wegen’

Auto’s die in hoge mate ‘zelfrijdend’ zijn, krijgen geen toestemming om op Belgische wegen te rijden. Dat zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

In Duitsland mag je op de autosnelweg met enkele modellen van Mercedes ‘level 3’ autonoom rijden. Dat betekent dat de auto het stuur overneemt, waardoor de bestuurder andere dingen kan doen. Je moet wel in staat zijn om op elk moment het stuur weer over te nemen. Het kan bovendien alleen bij daglicht, in een file en bij een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.

Mercedes hoopte het systeem ook in België aan te bieden, maar die wettelijke toestemming komt er dus niet meteen. ‘Ik ben geen voorstander’, zegt minister Gilkinet (Ecolo) aan Het Nieuwsblad. ‘Het is een tussenvorm in autonoom rijden: mensen die zitten te gamen in hun auto zijn niet alert genoeg om snel te kunnen ingrijpen indien nodig.’ Gilkinet wijst nog op andere nadelen. ‘Ook zelfrijdende wagens staan in de file en veroorzaken vervuiling. Voor lange ritten kun je mensen beter aanzetten om de trein te nemen dan in een zelfrijdende auto te zitten. Op de trein kunnen ze ook rusten.’

Zijn Vlaamse collega Lydia Peeters zegt Gilkinets uitspraken te betreuren. Zelf zegt ze te kiezen voor ’technologische vooruitgang en duurzame groei’. Ook mobiliteitsorganisatie Touring is niet gelukkig met de uitspraken. ‘Het staat vast dat geautomatiseerde voertuigen een grote stap vooruit kunnen zijn op het vlak van verkeersveiligheid, maar dat zij ook op het vlak van doorstroming en dus van milieu-impact resoluut positieve effecten kunnen hebben’, klinkt het.