Zelfrijdende robottaxi van Waymo rijdt hond dood

In San Francisco heeft een zelfrijdende wagen een hond doodgereden. Ongevallen met autonoom rijdende voertuigen zijn erg zeldzaam.

Het was een robottaxi van Google-zusterbedrijf Waymo die de hond aanreed, zo blijkt uit een document van de Californische verkeersautoriteiten. Het dier stak van achter een geparkeerde wagen de straat over en werd gegrepen. Tijdens het ongeval zat ook een medewerker van Waymo in de bestuurderszetel. De software detecteerde wel degelijk dat de hond voor de wagen liep, maar een ongeval kon niet worden vermeden, onder meer door de snelheid van het dier.

Ongelegen moment

Het incident komt op een erg ongelegen moment voor de technologie achter zelfrijdende wagens. Een van de argumenten van de ontwikkelaars is dat de technologie veiliger is dan menselijke bestuurders. Zowel Waymo als GM-dochter Cruise zijn actief in San Francisco met zelfrijdende auto’s. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee. Sommige inwoners klagen dat de auto’s soms de weg blokkeren als ze defect raken. Ook de lokale openbaarvervoersmaatschappij klaagde al over hinder voor het verkeer.

Het enige tot op vandaag bekende dodelijke ongeval met een zelfrijdende wagen vond plaats in 2018. Bij een test in de VS werd toen een vrouw aangereden met fatale afloop.