Nieuw algoritme doorprikt je ‘zoekbubbel’

Amerikaanse onderzoekers hebben een algoritme bedacht dat door ‘zoekbubbels’ heen kan breken. Dat is belangrijk om meer diverse content voorgesteld te krijgen, redeneren ze.

Wie online op zoek gaat naar een nieuw restaurant, een boek of een film, zal tussen de resultaten van de zoekopdracht ook titels en locaties vinden die je al kende. Dat komt omdat de kunstmatige intelligentietools waar veel bedrijven op vertrouwen gebruikers in een ‘filterbubbel’ duwen, wat resulteert in aanbevelingen die identiek zijn, of heel erg lijken op wat je eerder al hebt gekocht of bezocht.

Algoritme

Een team van computerwetenschappers heeft nu een manier bedacht om deze ‘zoekbubbels’ te doorbreken met een algoritme: Pyrorank. Ze hebben daarvoor inspiratie gevonden in de natuurlijke wereld, want het algoritme bootst de interacties in een ecosysteem na.

Dat gebeurt door de invloed van de gebruikersprofielen te verminderen en de aanbevelingen te gaan verbreden. Die weerspiegelen nog wel steeds de focus van de zoekopdracht maar zullen toch meer diverse en bruikbare resultaten opleveren.

Zwermen vogels

‘Als het aankomt op inspiratie voor oplossingen voor computerwetenschappelijke problemen, is de natuur de perfecte plek om te gaan kijken’, zegt Anasse Bari van de Universiteit van New York (NYU) en medebedenker van het algoritme. ‘Natuurlijke fenomenen, zoals zwermen vogels die naar voedsel zoeken, laten zien dat de natuur spitsvondige en toch eenvoudige oplossingen kan bieden om aan bepaalde behoeften te voldoen.’

Aanbevelingssystemen, die vandaag worden gebruikt door onder meer Google, Netflix en Spotify, zijn algoritmen die producten of keuzes voorstellen aan consumenten op basis van hun eerdere aankopen, hun zoekgeschiedenis en de demografische gegevens van de gebruikers. De resultaten zijn vaak vooringenomen omdat ze de gebruiker in een soort ‘filterbubbel’ stoppen.

Als je trouw bent aan een bepaald merk, zal je in de resultaten van een zoekopdracht opvallend meer suggesties van datzelfde merk zien staan. Op de lange duur kan dat behoorlijk beperkend werken; je zit als het ware opgesloten in je eigen zoekzeepbel, redeneren de onderzoekers.

Perspectief verbreden

En dat geldt ook voor je politieke voorkeur, zeggen ze. Op de duur krijg je enkel nog content voorgeschoteld die bevestigt waar je eerder al van overtuigd was. Je blik verruimen of je perspectief verbreden, wordt dan heel moeilijk.

Maar nog erger is dat onderzoek heeft uitgewezen dat gevoelige mensen (zoals bijvoorbeeld kwetsbare of zoekende jongeren), vaker uitkomen op video’s over schadelijke zaken zoals eetstoornissen of automutilatie.

Doorbreek de zoekbubbel

Pyrorank, het algoritme dat Bari mee ontwikkelde functioneert als een ‘toevoeging’ aan bestaande aanbevelingssystemen. ‘Het bevordert de diversificatie’, legt hij uit. De onderzoekers noemen Pyrorank erg waardevol om je filterbubbels te helpen doorbreken.

‘Succesvolle aanbevelingssystemen moeten in staat zijn om de vooroordelen van een gebruiker te herkennen en te beperken, wat leidt tot effectievere aanbevelingen en een gezonde werking van deze platforms op de lange termijn’, zegt Bari. ‘Het bedenken van algoritmen die zoekdiversificatie bevorderen is een belangrijke stap in het bestrijden van de negatieve effecten en beperkingen van bestaande aanbevelingssystemen.’