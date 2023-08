Airbus stapt in project Starlab voor toekomstig ruimtestation

Het Franse luchtvaartconcern Airbus en het Amerikaanse Voyager Space richten een joint venture op voor de bouw en exploitatie van Starlab, een toekomstig commercieel ruimtestation.

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA had eind 2021 zowat 160 miljoen dollar toegekend aan Voyager Space, via zijn filiaal Nanoracks, voor de ontwikkeling van Starlab. Het voorzag eveneens 130 miljoen voor Blue Origin, opgericht door Jeff Bezos, en 126 miljoen voor Northrop Grumman voor de ontwikkeling van hun eigen projecten.

Microzwaartekracht

Een ander Amerikaans bedrijf, Axiom Space, is eveneens zijn eigen ruimtestation aan het ontwikkelen met steun van de NASA en deelname aan het project van het Frans-Italiaanse Thales Alenia Space.

De toplui van Airbus Defense and Space en van Voyager Space wilden geen details geven over hun respectievelijke deelname aan de joint venture of over het bedrag dat gemoeid is met het project. Starlab zal gericht zijn op onderzoek en werk rond microzwaartekracht, maar niet op ruimtetoerisme.