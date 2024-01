Amerikaanse commerciële lander op weg naar de maan

Een maanlander van een Amerikaans ruimtevaartbedrijf is maandag op weg gegaan naar de maan. Het vaartuig, de Peregrine, werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral. Eind februari moet het landen op het oppervlak van de maan. Daar is nog niet eerder een commerciële lander aangekomen.

De Peregrine is ontwikkeld door Astrobotic. De missie is vooral bedoeld om de vlucht naar de maan en de moeilijke landing daar te oefenen. De Verenigde Staten hopen dat bedrijven kunnen helpen bij het bouwen van bases op de maan. Zij kunnen bijvoorbeeld vracht overvliegen. De Peregrine is 2,5 meter breed en bijna 2 meter hoog, en kan een lading van 265 kilo dragen.

Gecremeerde resten

De draagraket vervoert ook de gecremeerde resten van zeventig mensen en een hond. Die worden na de lancering in een baan rond de zon gebracht, waar ze tot het einde der tijden blijven rondzweven.

Vorig jaar probeerde het Japanse bedrijf ispace een lander op het oppervlak te zetten, maar dat mislukte. Het vaartuig stortte neer op de maan en ging verloren. Alleen de Verenigde Staten zelf, de Sovjet-Unie, China en India zijn erin geslaagd landers op de maan te laten arriveren.