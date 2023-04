Amerikanen lanceren satelliet om luchtvervuiling te meten

In Florida is in de nacht van donderdag op vrijdag een satelliet gelanceerd met een nieuw instrument van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om luchtvervuiling boven Noord-Amerika beter te meten.

Het wetenschappelijke instrument werd TEMPO (Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution instrument) genoemd en moet de verspreiding van vervuilende stoffen preciezer in kaart brengen dan tot nu toe mogelijk was.

Burgers zullen dankzij het systeem bijvoorbeeld beter gewaarschuwd kunnen worden bij slechte luchtkwaliteit. Ook zal vervuiling door branden, die vaker voorkomen door de klimaatopwarming, beter opgevolgd kunnen worden.

De satellieten die momenteel worden ingezet, hangen op 700 km hoogte en draaien zowat vijftien keer rond de aarde per dag. TEMPO zal aan een geostationaire satelliet hangen op 35.000 km en draait mee met de aarde, wat betekent dat het instrument steeds boven het Noord-Amerikaanse continent zal hangen.

De satelliet is vrijdag om 00.30 uur plaatselijke tijd (05.30 uur in België) gelanceerd aan boord van een Falcon 9-raket van SpaceX. Over ongeveer twee weken zou de satelliet in de juiste baan om de aarde moeten zitten.