Belgisch bedrijf mag software voor Comet Interceptor leveren

Het Belgische softwarebedrijf Spacebel heeft een contract binnengehaald voor de toekomstige ruimtemissie Comet Interceptor van het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) en zijn Japanse tegenhanger JAX.

De lancering van Comet Interceptor – die uit drie ruimtesondes zal bestaan – is voorzien in 2029. Doel van de missie is om een niet-periodieke komeet te onderzoeken die nog maar net ons zonnestelsel is binnengekomen en dus nog geen verandering heeft doorgemaakt onder invloed van de zon.

Tien ingenieurs

Spacebel – dat in België vestigingen heeft in Luik en Hoeilaart – sloot onlangs een contract af met OHB Italia, een van de hoofdaannemers van de Comet Interceptor-missie. Het bedrijf zal de centrale software voor het ruimtevaartuig, de platformapparatuur en de instrumenten van de zogeheten nuttige lading ontwikkelen. Tot tien ingenieurs van Spacebel zullen zich daar de komende twee jaar op toeleggen.

In oktober raakte nog bekend dat ook het Belgische Redwire Space – onderdeel van de Amerikaanse luchtvaartgroep Redwire – zal bijdragen aan Comet Interceptor. Het bedrijf uit Kruibeke haalde bij OHB Italia het contract binnen voor de ontwikkeling van de computer van het ruimtetuig.