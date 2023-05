Belgisch ruimtevaartbedrijf mag 3D-bioprinter ontwikkelen voor ESA

Redwire Space uit Kruibeke mag de komende jaren voor de ESA een bioprinter ontwikkelen die weefsel en medicijnen kan produceren op lange ruimtevaartmissies.

Redwire Space, tot recent bekend als QinetiQ, wint een contract ter waarde van veertien miljoen euro van het European Space Agency voor een 3D-BioSystem Facility. Het bedrijf mag de printer ontwerpen, ontwikkelen en kwalificeren voor gebruik in de ruimte.

Het gaat om een modulair en uniek systeem dat gebruikt zal worden voor een breed aantal experimenten rond weefselproductie en regeneratieve medicijnen. ‘De mogelijkheid om celconstructies te bioprinten is van kritiek belang voor lange ruimtevaartmissies naar de Maan, Mars, daarbuiten en voor duurzame planetaire nederzettingen.’ zegt Eric Masure, managing director van Redwire Space.

RedWire Space is onder meer bekend van de Proba-V satelliet, die intussen einde missie is, maar nog steeds functioneert. Maar ook in bioprinting in de ruimte is het niet aan haar proefstuk toe. Zo heeft het internationaal ruimtestation ISS momenteel een bioprinter van RedWire aan boord. De BioFabrication Facility, kortweg BFF, wordt daar momenteel gebruikt voor experimenten om een menselijke meniscus te printen, technologie die ook op aarde nuttig is.