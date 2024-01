Belgische bedrijven gaan eerste prototype voor een ruimtefabriek ontwerpen

De luchtvaart- en ruimtevaartgroep Sonaca uit het Henegouwse Gosselies en Space Applications Services (SAS) uit Zaventem gaan mee het prototype van een eerste ruimtefabriek ontwerpen. Dat blijkt maandag uit een mededeling van Sonaca.

Een consortium onder leiding van Space Applications Service, waar Sonaca deel van uitmaakt, zal deze maand nog van start gaan met het project StarFab. Het doel is om een eerste prototype te ontwerpen van een geautomatiseerd magazijn dat niet onderhevig is aan de zwaartekracht. Daarmee moeten de toekomstmogelijkheden worden onderzocht van een logistieke economie in de ruimte.

Het ontwerp van het prototype van een geautomatiseerd magazijn vormt een grote technologische uitdaging, zegt Sonaca. Goederen moeten namelijk verplaatst worden zonder de hulp van de zwaartekracht. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de strenge milieueisen die in de ruimte gelden.

Satellieten recycleren

De ruimtefabriek moet het ook mogelijk maken om in de toekomst de duizenden verouderde satellieten te recycleren die in een baan om de aarde cirkelen. Er kunnen ook lichtere structuren worden ontworpen die aardse raketlanceringen vergemakkelijken, wat een verdere verkenning van de ruimte door de mens op lange termijn moet vereenvoudigen.

Daarnaast hebben Sonaca en haar dochteronderneming Sonaca Montreal nog een samenwerkingsovereenkomst met het Canadese bedrijf MDA ondertekend. Daarmee versterken ze hun bijdrage aan het intelligente robotsysteem van het toekomstige maanruimtestation, via de levering van een tweede component.

De complexe nieuwe apparatuur zal de sensoren van het intelligente robotsysteem aansturen, zodat het zijn omgeving kan waarnemen. Ze zullen worden uitgerust met verschillende camera’s, lidars, koplampen en bijbehorende elektronica voor stroomvoorziening en gegevensherstel.

‘We zijn er trots op dat we mee de eerste stappen zetten naar een toekomstige ruimte-economie’, zegt Yves Delatte, CEO van Sonaca Group. ‘Deze enorm boeiende uitdagingen zullen ons in staat stellen jobs te creëren, nieuwe skills te ontwikkelen en onze positieve impact op het gebied van duurzame ontwikkeling te versterken.’