Eerste 3D-geprinte raket bereikt baan niet

Derde keer, goede keer, maar niet voor de eerste 3D-geprinte raket. De Terran 1 van de Californische start-up Relativity Space steeg woensdag op vanaf Cape Canaveral, maar slaagde er niet in een baan om de aarde te bereiken. Bij het afstoten van de tweede trap trad er een ‘anomalie’ op.

Twee eerdere pogingen werden op het laatste moment afgeblazen door technische problemen. De missie, die de naam Good luck, have fun meekreeg, werd van nabij gevolgd omdat 3D-geprinte raketten een kleine revolutie in de lanceerindustrie zouden kunnen betekenen.

Sterk vereenvoudigd fabricageproces

De Terran 1 moest gegevens verzamelen en aantonen dat een 3D-geprinte raket de beproeving van het opstijgen en de ruimtevlucht kon doorstaan. In totaal was 85 procent van de massa van de raket 3D-geprint, en maker Relativity Space wil in de toekomst zelfs naar 95 procent gaan.

Het grote voordeel van de techniek is dat het fabricageproces sterk vereenvoudigd wordt en dat de kosten dus dalen.