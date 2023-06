Eerste bemande vlucht van ruimtevaartcapsule Boeing opnieuw uitgesteld

De eerste bemande vlucht van de Starliner-ruimtecapsule van Boeing naar het internationale ruimtestation (ISS), die normaal in juli zou plaatsvinden, is opnieuw uitgesteld vanwege twee technische problemen.

Zo zou er een probleem zijn met de parachutes die worden gebruikt om de capsule af te remmen bij de terugkeer naar de aarde. Een deel van de verbinding tussen de capsule en de parachute zelf bleek kwetsbaarder dan verwacht. Het tweede probleem betreft de kleefband die werd gebruikt om de elektrische kabels in de capsule te wikkelen. Die bleek brandbaar te zijn en zou onder bepaalde omstandigheden een risico kunnen vormen.

‘2023 nog steeds doenbaar’

‘We hebben de voorbereidingen moeten stoppen om de problemen te corrigeren’, zegt Mark Nappi van Boeing. Volgens hem is het nog steeds ‘doenbaar’ om de vlucht nog dit jaar uit te voeren. Er is geen duidelijkheid over een nieuwe datum.

De bemande testvlucht moet twee NASA-astronauten vervoeren – Barry Wilmore en Sunita Williams – die ongeveer acht dagen in het ISS zullen verblijven. Indien die missie slaagt, kan er worden gestart met operationele vluchten.