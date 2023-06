Eerste betalende klanten gaan vanavond met Virgin naar de ruimte (livestream)

Voor het eerst gaan betalende klanten met Virgin Galactic mee op een vlucht richting de ruimte. Het vormt het startschot voor het ruimtetoerisme van het bedrijf van zakenman Richard Branson, na zo’n 20 jaar aan testvluchten.

Het is niet precies bekend hoe laat de lancering is. De livestream begint volgens Virgin rond 17.00 uur Belgische tijd. Anders dan bij andere bedrijven stijgt de raket niet op vanaf de grond. Hij hangt onder een vliegtuig. Samen stijgen ze op vanaf vliegveld Spaceport America in de staat New Mexico. Wanneer de piloten en de vluchtleiding er klaar voor zijn, laat het vliegtuig de raket op een hoogte van 10 tot 15 kilometer vallen.

Rand van de dampkring

Eenmaal de raket los van het vliegtuig is, gaan zijn motoren aan. In twee minuten tijd schiet hij naar ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar is de rand van de dampkring en begint het heelal. Inzittenden zijn op die hoogte een paar minuten gewichtloos. Ze zien de kromming van de aarde en de oneindigheid van het heelal. Het toestel gaat niet hoog genoeg en niet snel genoeg om in een baan rond de aarde te komen. Na een tijdje trekt de zwaartekracht het vaartuig terug richting de aarde. Dan begint de landing en eindigt het zweven.

Aan boord zitten donderdag drie Italianen. Een van hen is luchtmachtkolonel Walter Villadei. Volgend jaar moet hij als gast naar het ruimtestation ISS gaan. De andere twee zijn luchtmachtarts Angelo Landolfi en onderzoeker Pantaleone Carlucci. Tijdens de vlucht willen ze medische proeven doen. Verder gaan een begeleider en twee piloten mee op de vlucht.

Tegenslag

Het bedrijf van Branson voerde in 2003 de eerste testvlucht uit, met een vliegtuig. In 2010 nam het toestel voor het eerst een raket mee. In 2014 ging dat mis. De copiloot van de raket zette bij het opstijgen een verkeerde schakel om. Het toestel viel in stukken uit elkaar en de copiloot kwam om het leven.

Virgin Galactic van Branson is verwikkeld in een concurrentiestrijd met SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos. Zij willen allemaal toeristische vluchten naar de ruimte verkopen. Musk heeft een toeristische rondvlucht naar de maan verkocht aan een Japanse miljardair. SpaceX en Blue Origin zijn ook betrokken bij het ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse overheid.