Eerste commerciële vlucht van Europese raket gepland op 26 februari

De eerste commerciële vlucht van de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 staat gepland op woensdag 26 februari. Dat heeft de Franse raketlanceerder Arianespace aangekondigd.

De raket zal op de lanceerdag om 17.24 uur Belgische tijd vertrekken vanop de Europese basis in Kourou (Frans-Guyana) en zal een Franse militaire observatiesatelliet uitzetten.

De eerste commerciële vlucht volgt na de eerste vlucht van de Ariane 6 in juli 2024. Die was niet geheel succesvol: de terugkeer van de bovenste trap richting aarde om op te branden in de atmosfeer – de laatste fase van de hele vlucht – ging niet zoals gepland. Het probleem werd gevonden en aangepakt, en ‘niets staat een nieuwe vlucht in de weg’, klonk het in september.

Vega-C

De Ariane 6 is een draagraket voor grote ladingen. Om kleinere ladingen te lanceren, gebruikt Arianspace de Vega-C. Die laatste werd in december succesvol gelanceerd, twee jaar na een mislukte lancering tijdens de eerste commerciële vlucht in 2022.