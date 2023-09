Japanse raket met maanlander gelanceerd

Na drie keer uitstel wegens ongunstige weersomstandigheden is donderdag een Japanse raket met een kleine maanlander gelanceerd, zo is te zien op een officiële video van de lancering die werd uitgezonden op YouTube.

Met de lancering onderneemt Japan een nieuwe poging om een toestel op de maan te laten landen. Dat zou een primeur zijn voor het land, en een welgekomen succes voor Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency), het ruimtevaartagentschap dat sinds vorig jaar de mislukkingen opstapelde.

De raket H-IIA steeg donderdagochtend Japanse tijd op vanop de basis van Jaxa in Tanegashima. Aan boord is de maanlander SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) die is uitgerust met nieuwe technologie die een zeer precieze landing zou moeten toelaten, maximaal 100 meter van het doel verwijderd in plaats van verscheidene kilometers.

India slaagde er vorige maand in om een ruimtetuig te laten landen op de maan. Het werd zo het vierde land dat dit huzarenstukje tot een goed einde bracht, na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en China. Rusland deed vorige maand eveneens een nieuwe poging, maar faalde.