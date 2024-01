Missie maanlander mislukt, geen kans op landing op maan

Het lukt de commerciële Amerikaanse maanlander niet om op zijn bestemming aan te komen. Na de lancering maandag ontstond een brandstoflek. ‘Daardoor is er helaas geen kans om een zachte landing op de maan uit te voeren’, meldt ruimtevaartbedrijf Astrobotic, dat de Peregrine-lander ontwierp en bouwde.

Het opstijgen zelf verliep soepel, maar in de ruimte kon het vaartuig zijn zonnepanelen niet naar de zon richten als gevolg van het lek. Zonder zonlicht is het vaartuig niet in staat om elektriciteit op te wekken. De vluchtleiding slaagde er vanaf de aarde in om het probleem met de zonnepanelen op te lossen, maar daarna kwam hetzelfde euvel nog een paar keer terug.

Later een grotere lander

De Peregrine had eind februari moeten landen op het oppervlak van de maan. Daar is nog nooit een commerciële lander met succes aangekomen. Een poging van een Japans ruimtevaartbedrijf mislukte vorig jaar. Alleen de Verenigde Staten zelf, de Sovjet-Unie, China en India zijn erin geslaagd landers op de maan te laten arriveren. Astrobotic wil bijdragen aan de nieuwe bemande missies naar de maan, en heeft daarvoor tientallen miljoenen aan subsidies gekregen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Volgens Astrobotic heeft de Peregrine nog voor ongeveer veertig uur aan brandstof. Dat betekent dat de missie donderdag stopt. Tot die tijd wil het bedrijf nog zo veel mogelijk informatie verzamelen. Die gegevens kunnen helpen bij de volgende missie.

Eind dit jaar wil Astrobotic een grotere lander naar de maan brengen, met aan boord een onbemand karretje. Dat moet op de zuidpool van de maan zoeken naar sporen van waterijs. Dat kan helpen bij het ontwikkelen van bases op de maan.