New Glenn-raket van Jeff Bezos succesvol gelanceerd

De draagraket New Glenn van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter en miljardair Jeff Bezos, is donderdag vanop Cape Canaveral in Florida vertrokken voor zijn eerste vlucht. De lancering was te volgen via live-beelden van de onderneming.

Met de ongeveer 98 meter hoge draagraket wil Blue Origin van Bezos de concurrentie aangaan met rivaal SpaceX van een andere Amerikaanse miljardair, Elon Musk. De raket is vernoemd naar John Glenn, de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde vloog.

Inhaalbeweging

Blue Origin voert met zijn New Shepard al enkele jaren vluchten uit voor ruimtetoeristen, die zo een paar minuten in de ruimte kunnen vertoeven. Maar het bedrijf heeft tot nu toe nog geen vluchten in een baan om de aarde uitgevoerd. Met de New Glenn zou Blue Origin een nieuwe markt kunnen betreden: die van de lancering van grote commerciële en militaire satellieten en van ruimtetuigen naar de maan en Mars. Het zou dan een grote inhaalbeweging maken tegenover zijn rivaal SpaceX.

De New Glenn, op weg naar het lanceerplatform. © Blue Origin

De nieuwe draagraket is gedeeltelijk herbruikbaar. De eerste trap zou moeten landen op een platform in zee. De raket kan tot 45 ton vracht in een baan om de aarde brengen en situeert zich daarmee tussen twee draagraketten van SpaceX, de Falcon 9 en Falcon Heavy.

De bedoeling is dat er in 2025 nog meer vluchten volgen. Er zijn al contracten ondertekend voor de lancering van missies naar Mars en de maan, en voor internetsatellieten van bijvoorbeeld het Canadese bedrijf Telesat. De New Glenn zal ook instaan voor de lancering van een deel van het geplande Amazon-communicatienetwerk, het zogeheten Project Kuiper, dat vergelijkbaar is met de Starlink-satellieten van Musk.