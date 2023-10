Nieuwe Vega-raket gelanceerd, met Belgische tech aan boord

De nieuwe Europese raket, die zondagnacht werd gelanceerd, bevat onder meer sensoren die voor het Vlaamse VITO-instituut de klimaatverandering moeten analyseren.

Zondagnacht is vanop de lanceerbasis in Kourou in Frans-Guyana een Europese Vega-draagraket gelanceerd. De raket moest oorspronkelijk vrijdag 6 oktober opstijgen, maar die lancering werd op het laatste moment geannuleerd door een technisch probleem. Het is de 23e missie voor een raket uit de Vega-reeks, sinds de eerste lancering in 2012. De raket moet twee observatiesatellieten in een baan rond de aarde brengen, samen met tien kleinere satellieten.

Bij die satellieten is ook een Proba-V CubeSat Companion (PVCC) satelliet, een demonstratieproject van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) met een camera van het Vlaamse VITO-instituut aan boord. VITO Remote Sensing startte het project om via ruimtevaarttechnologie sneller en beter de toestand van onze aarde op te volgen. Het moet onder meer de impact van klimaatverandering analyseren. Het is niet de eerste missie van VITO Remote Sensing. Een Proba-V-satelliet, de voorloper van PVCC, heeft zeven jaar lang de aarde gefotografeerd voor onder meer weeranalyse en landbouwgegevens.