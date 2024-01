Overname lanceert Pauwels Consulting in de ruimte

Pauwels Consulting neemt een meerderheidsbelang in ATG Europe, dat zich toelegt op ruimtevaart.

Pauwels legt zich fel toe op IT, life sciences en engineering en deed de afgelopen jaren al meerdere overnames in deze domeinen in binnen- en buitenland. Met ATG neemt het een nieuwe stap naar hogere sferen.

De overname is naast een uitbreiding voor het bedrijf ook een eerste verkenning van ruimtevaart en big science. Tegelijk biedt het diversificatie, wat voor meer stabiliteit kan zorgen in economisch uitdagende tijden.

ATG Europe bestaat sinds 1969 als ingenieursbedrijf voor de kernenergie- en ruimtevaartsector. Het bedrijf telt 450 medewerkers en heeft verschillende intellectuele eigendomsrechten in haar domeinen. Naast engineering en consultancy, werkt het onder meer aan 3D-visualisaties, AR/VR-ervaringen, technologiediensten en erkende management ondersteuning.

‘Door de samenwerking met ATG Europe begeven we ons op een baanbrekende markt met een enorm potentieel voor sectoroverschrijdende synergieën. Door ons te wagen aan ruimtevaart en Big Science, vergroten we onze mogelijkheden en versterken we ons streven om voorop te lopen op het gebied van technologische vooruitgang.’ Aldus Bert Pauwels, CEO van Pauwels Consulting.