Ruimtevaartbedrijf Jeff Bezos stelt lancering New Glenn-raket opnieuw uit

De eerste vlucht van New Glenn, de draagraket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter en miljardair Jeff Bezos, is maandag opnieuw uitgesteld. De lancering werd al twee keer eerder op­ge­schort.

Het tijdstip van de lancering werd maandag een paar keer verlaat en uiteindelijk werd de onderneming volledig afgeblazen. ‘We zetten de lanceringspoging van vandaag/maandag stop om een probleem met het subsysteem van de raket op te lossen. Daardoor vallen we buiten het lanceringsvenster. We bekijken de mogelijkheden voor onze volgende lanceringspoging’, schrijft het bedrijf op X.

De lancering moest plaatsvinden vanaf Cape Canaveral in Florida. Met New Glenn zou Blue Origin een nieuwe markt kunnen betreden: die van de lancering van grote commerciële en militaire satellieten en van ruimtetuigen naar de maan en Mars. Het zou dan een grote inhaalbeweging maken tegenover zijn rivaal SpaceX van een andere Amerikaanse miljardair, Elon Musk.

Als de eerste lancering een succes is, zullen er in 2025 nog meer vluchten volgen. Er zijn al contracten ondertekend voor de lancering van missies naar Mars en de maan, en voor internetsatellieten van bijvoorbeeld het Canadese bedrijf Telesat. New Glenn zal ook instaan voor de lancering van een deel van het geplande Amazon-netwerk, vergelijkbaar met de Starlink-satellieten van Musk. De raket is genoemd naar John Glenn, de eerste Amerikaan die in een baan rond de aarde vloog.