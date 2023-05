Virgin Galactic mikt op eind juni voor eerste commerciële ruimtevlucht

Het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic wil eind juni zijn eerste commerciële vlucht met ruimtetoeristen uitvoeren, na jaren vertraging. Eind mei is nog een vlucht gepland met vier werknemers van het bedrijf.

Missie Unity 25 van eind mei wordt ‘de laatste evaluatie van het volledige ruimtesysteem en van de ervaring voor de astronauten, vóór de start van de commerciële vluchten eind juni’, zo kondigde het door de Britse miljardair Richard Branson opgerichte bedrijf deze week aan. Branson was zelf passagier bij de vorige ruimtevlucht, bijna twee jaar geleden (juli 2021). Sindsdien werden er nog aanpassingen gedaan aan het transportvliegtuig en aan het ruimteschip.

Unity 25 moet de vijfde ruimtevlucht worden van Virgin Galactic. Bij zo’n vlucht brengt een transportvliegtuig het ruimteschip en zijn inzittenden de lucht in, waarna het toestel gelost wordt en op eigen kracht tot in de ruimte vliegt (meer dan 80 kilometer boven de aarde), alvorens weer te dalen en zelf te landen. De passagiers zijn tijdens de reis enkele minuten gewichtloos. De vluchten vertrekken vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico. De eerste commerciële vlucht, Galactic 01 genaamd, zou dan eind juni moeten plaatsvinden.

800 tickets verkocht

Het aandeel van Virgin Galactic Holdings schoot meer dan een vijfde hoger na de aankondiging. Het ruimtetoerismeprogramma van Virgin Galactic liep jaren vertraging op, onder meer na een ongeval in 2014 waarbij een piloot om het leven kwam. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al 800 tickets verkocht.

Het bedrijf van Branson concurreert met Blue Origin van de Amerikaanse miljardair Jeff Bezos. Dat biedt ook korte ruimtevluchten aan en bracht al 32 mensen in de ruimte. Maar sinds een ongeval in september 2022 tijdens een onbemande vlucht, staat de draagraket van het tuig aan de grond. In maart zei Blue Origin dat de ruimtevluchten ‘weldra’ zouden hervatten.