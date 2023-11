Starship dit keer succesvol gelanceerd, maar beide trappen zijn verloren gegaan

Beide trappen van de Starship-raket zijn zaterdag na hun ontkoppeling verloren gegaan, zo zegt ruimtevaartbedrijf SpaceX. De eigenlijke lancering van de grootste en krachtigste raket ooit gebouwd, verliep dit keer wel volgens plan.

Op 20 april vertrok Starship voor het eerst in volledige configuratie. Maar verschillende motoren werkten toen niet en SpaceX blies de raket na vier minuten opzettelijk op. Afgelopen zaterdag verliep de eerste fase van de lancering wel zoals het hoorde. ‘Starship steeg succesvol op met de kracht van alle 33 Raptor-motoren op de Super Heavy-booster en kwam door de trapafscheiding’, zegt SpaceX op X.

Felicitaties

Kort na de ontkoppeling ontplofte de booster, terwijl het de bedoeling was dat die ongeschonden in de Golf van Mexico zou landen. Starship vloog na de ontkoppeling nog even door, maar dan was in de live-uitzending te horen dat het signaal afgebroken was. Volgens de commentatoren tijdens de livestream gaat het team ervan uit dat ook de bovenste trap is ontploft. Die had eigenlijk na anderhalf uur moeten landen in de Stille Oceaan.



‘De test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van Starship te verbeteren’, aldus SpaceX. Ook de topman van het bedrijf, Elon Musk, feliciteerde het team. Musk had eerder al gezegd dat het nog maar de tweede van heel veel verwachte testvluchten zou gaan. Daarbij gaat het er vooral om gegevens te verzamelen.



Maanmissies

Starship is de grootste en krachtigste raket ooit gebouwd en bestaat uit de ongeveer 70 meter lange Super Heavy en de ongeveer 50 meter lange tweede trap, ook Starship genaamd. Beide trappen moeten herbruikbaar zijn. De NASA rekent op de Starship voor retourmissies naar de maan.