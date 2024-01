Topman OpenAI: ‘Energiedoorbraak nodig voor toekomst van kunstmatige intelligentie’

Een doorbraak op energiegebied is noodzakelijk voor de toekomst van AI. Dat heeft topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, gezegd. Volgens hem zal er voor AI veel meer energie nodig zijn dan we tot nu toe hebben aangenomen.

Altman deed de uitspraken in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Hij benadrukte daarbij dat het belangrijk is dat er wordt geïnvesteerd in meer klimaatvriendelijke energiebronnen, met name in kernfusie of goedkopere zonne-energie en verbeteringen op het gebied van energieopslag.

Helion Energy

‘Er is geen manier om daar te komen zonder een doorbraak’, zei hij over de toekomst van AI. ‘Het motiveert ons om meer te gaan investeren in kernfusie.’ In 2021 verstrekte Altman persoonlijk al 375 miljoen dollar aan het Amerikaanse kernfusiebedrijf Helion Energy. Die onderneming tekende later een deal om energie te gaan leveren aan Microsoft, de grootste geldschieter van OpenAI.

Bij kernfusie smelten atomen samen. Daarbij komt energie vrij, zonder afval en zonder uitstoot van CO2. In theorie kan dit een heel milieuvriendelijke bron van energie worden, maar om de atomen te laten samensmelten zijn intense lasers nodig, en die kosten energie.