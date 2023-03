Vorig jaar 2.604 Belgische patentaanvragen

Het European Patent Office registreerde vorig jaar 2.604 patenten vanuit België, vijf procent meer dan het jaar voorheen. Daarmee staat ons land op de zevende plaats in de EU na Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, ItalIë en Denemarken.

In totaal ontving het European Patent Office (EPO) net geen tweehonderdduizend aanvragen, een toename van 2,5 procent. Zo’n 43,3 procent of 83.955 aanvragen,gebeurden vanuit een EPO-lidstaat. Het aantal toewijzingen daalt wel. Dat lag vorig jaar op 81.754, 24,9 procent lager dan in 2021.

Kijken we per sector dan is digital communication het domein waar het meest aantal aanvragen gebeurden. De 16.705 patentaanvragen daar zijn een stijging van 11,2 procent. In medische technologie gebeurden 16.683 aanvragen, een stijging van één procent. Rond computertechnologie waren er 15.193 aanvragen, een stijging van 1,8 procent.

Domeinen waar het aantal patentaanvragen het meest groeit zijn onder meer electrical machinery, apparatus and energy, goed voor 13.951 aanvragen of een groei van 18,2 procent. Het aantal aanvragen rond halfgeleiders neemt zelfs toe met 19 procent, maar daar noemt EPO geen cijfers rond, wel gaat het om een kleiner segment dan bovengenoemde domeinen.

Kwart komt uit de VS

Een patent aanvragen bij EPO gebeurt niet enkele door de lidstaten waar EPO actief is, maar ook vanuit andere landen die in Europa hun patent willen registreren. Die lidstaten zijn samen goed voor 43,4 procent van alle aanvragen. Daarnaast komt 24,9 procent van de aanvragen van de VS gevold door Japan (11,2 procent), China (9,8 procent) en Zuid-Korea (5,4 procent). België is in haar eentje goed voor 1,3 procent van alle aanvragen.

Kijken we naar het aantal bedrijven dat patenten aanvraagt dan is Huawei met 4.505 aanvragen de grootste speler, gevolgd door LG (3.510), Qualcomm (2.966), Samsung (2.874) en Ericsson (1.827).