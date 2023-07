Waste Watchers brengen zwerfvuil langs de Schelde in kaart met drones en AI

Aan de Scheldeoevers in Hoboken is een nieuwe samenwerking van start gegaan tussen River Cleanup en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Burgers worden opgeroepen om met drones het zwerfvuil langs de Schelde te spotten en zo hotspots in kaart te brengen. Artificiële intelligentie combineert de beelden, zodat nadien gericht opgeruimd kan worden.

Het project Waste Watchers combineert het enthousiasme van burgerwetenschappers voor technologie en de voordelen van artificiële intelligentie (AI), zegt projectleider Klaas Pauly van VITO. ‘Als je veel drones kan inzetten die allemaal een klein deeltje van de rivieroever in beeld brengen, kan je al die beelden combineren aan de hand van AI’.

Pauly vindt het project tegelijk een unieke kans om het grote publiek te betrekken bij een belangrijk maatschappelijk probleem: zwerfvuil. ‘Wij beschikken bij VITO over de technologische expertise, maar hebben slechts beperkte ervaring met het engageren van burgers. Daar is River Cleanup dan weer ijzersterk in.’

Dronepiloot voor een dag

River Cleanup lanceerde de oproep naar burger-dronepiloten die op eigen initiatief of tijdens de afgesproken vliegdagen in juli en augustus de oevers van de Schelde kunnen afspeuren. ‘We hebben de boodschap onder meer verspreid via Smartschool en hebben op een paar dagen tijd al 250 jongeren bereid gevonden om zich mee in te zetten’, zegt Thomas De Groote van River Cleanup.

Iedereen die met een drone beelden maakt, kan die nadien opladen op de website van River Cleanup. Het is de bedoeling om het volledige Vlaamse stuk van de Schelde deze zomer in beeld te brengen. VITO stond in voor de ontwikkeling van Remote Sensing, de software die de grote hoeveelheid dronebeelden automatisch zal verwerken.

Nadien worden de beelden met behulp van AI omgezet in een zogeheten (afval)verspreidingskaart. ‘Op die kaart valt dan makkelijk af te lezen waar het meeste zwerfvuil zich ophoopt’, zegt De Groote. ‘Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er een uitlaat is van een riool of omdat er op die plekken geen vuilnisbakken staan.’ Met de afvalkaart in handen kunnen vervolgens gerichte opruimacties worden georganiseerd.

Vliegdagen

Iedereen met een eigen drone is welkom om deel te nemen aan het project, maar tijdens vijf vliegdagen op verschillende plekken langs de Schelde worden ook eenvoudige drones ter beschikking gesteld. ‘Burger-piloten die zich hiervoor opgeven kunnen zich na een korte initiatie ontpoppen tot een echte Waste Watcher’, klinkt het.

De vliegdagen gaan door in Dendermonde, Wichelen, Gent, Oudenaarde en Avelgem. Alle data en praktische informatie kan je terugvinden op de website van River Cleanup.