West-Vlaamse chipfabrikant Melexis opent R&D-centrum in Frankrijk

Het Belgische micro-elektronica ingenieursbedrijf Melexis heeft in Frankrijk een nieuw onderzoekscentrum geopend. De R&D-afdeling is gehuisvest in technologiepark Sophia Antipolis, in het departement Alpes-Maritimes.

De investering van vijf miljoen euro moet onder meer de samenwerking met de technische universiteiten en ingenieursopleidingen in de regio versterken. Melexis is al meer dan twintig jaar actief in Frankrijk. Zo heeft het bedrijf een zogeheten wafer-probing site in Corbeil-Essonnes en een ontwikkelingsteam in Parijs. Het kantoor in Grasse verhuist mee naar technologiepark Sophia Antipolis.

Stageplaatsen

‘Dit nieuwe centrum is van strategisch belang voor de ontwikkeling van de volgende generatie stroomsensoren’, zegt Marc Biron, CEO van Melexis. Daarmee wil het bedrijf inspelen op de groeiende vraag naar elektrificatie in de automotive, alternatieve mobiliteit, robotica en andere sectoren.

Tegelijk werkt Melexis aan een langetermijnprogramma voor studenten in de regio. Zo biedt het bedrijf dit jaar verschillende nieuwe stageplaatsen aan voor ingenieursstudenten die zich willen specialiseren in stroomsensor- en embedded softwaretechnologie. ‘De ambitie is om het personeelsbestand in deze departementen in de komende jaren te verdubbelen’, luidt het.