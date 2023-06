Communicatiesysteem voor in de ruimte verplettert eigen snelheidsrecord

Het state-of-the-art lasercommunicatiesysteem TBIRD verdubbelt zijn eigen snelheidsrecord en kan wetenschappelijke data nu nóg sneller dan voorheen vanuit de ruimte naar de aarde sturen. Dit is de toekomst van ruimtecommunicatie.

In december schreven we over een communicatiesysteem op een satelliet dat via lasers met een recordsnelheid van 100 gigabit per seconde (Gbps) data naar de aarde kan versturen. De ingenieurs van de zogenoemde TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) gaven toen al aan dat ze die snelheid graag wilden verhogen naar 200 Gbps. Dat is nu gelukt, melden de NASA en MIT Lincoln Laboratory (VS).

340 keer zo snel

Satellieten en ‘rovers’ op andere planeten verzamelen steeds meer data, soms zelfs meer dan verstuurd kan worden. De meeste satellieten stralen die data namelijk via radiogolven naar de aarde. En dat gaat niet zo snel: ongeveer 10 megabit per seconde (Mbps). Het luxe en grote communicatiesysteem van het International Space Station (ISS) behaalt maximaal 600 megabit per seconde. De TBIRD, ongeveer zo groot als een tissuedoos, kan dat echter veel sneller en bereikte in december al een snelheid van 100 Gbps. Dat is bijna 170 keer zo snel als het ISS. Het nieuwe record van 200 Gbps is zelfs bijna 340 keer zo snel.

Die hoge snelheid is mogelijk doordat de TBIRD gebruikmaakt van lasers. Lasergolven hebben hogere frequenties dan radiogolven. En hoe hoger de frequentie van een golf, hoe meer informatie die kan meedragen.

Lasercommunicatiesystemen brengen wel een boel uitdagingen met zich mee. In het artikel uit december lees je hoe TBIRD daarmee omgaat.

Ontbrekende schakel

‘TBIRD zal de manier waarop we communiceren in de ruimte veranderen’, zegt Beth Keer, missiemanager voor TBIRD in een persbericht van de NASA. ‘Stel je eens voor hoe krachtig ruimte-instrumenten straks zijn als ze hun capaciteit volledig kunnen gebruiken.’

Nu gebeurt dat nog niet, omdat er anders meer informatie wordt verzameld dan er verstuurd kan worden. Een kwestie van tijd, menen de onderzoekers. ‘Lasercommunicatie is de ontbrekende schakel die in de toekomst belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk gaat maken’, klinkt het.

In samenwerking met Kijk, bronnen: NASA, Terran Orbital, New Atlas