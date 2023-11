KU Leuven Bibliotheken en Google gaan samen boeken digitaliseren

Zo’n 70.000 boeken uit bibliotheken van de universiteit zullen in de komende twee jaar worden gedigitaliseerd. Daarmee worden ze meteen ook beschikbaar voor het grote publiek.

KU Leuven Bibliotheken kondigt aan dat een eerste zending van 5.000 boeken klaar staat om naar Google te verzenden. In de komende twee jaar moeten zo’n 70.000 boeken een digitale versie krijgen. In de collectie te scannen boeken zitten onder meer oude academische werken, een 20.000 boeken uit de 18de en 19de eeuw die werden uitgegeven door Belgische uitgevers en onderzoekscollecties van Vlaamse en Nederlandse jezuïeten.

De gescande boeken worden ontsloten op Google Books en in de bibliotheekcatalogus van KU Leuven. Op die platformen staan ook al zo’n 6.000 boeken en documenten in het publieke domein die KU Leuven Bibliotheken eerder zelf digitaliseerden. ‘Als we dit project zelfstandig zouden willen uitvoeren, zou het meer dan 99 jaar duren,’ zegt Hilde Van Kiel, Directeur KU Leuven Bibliotheken in een persbericht. De boeken worden gescand, maar ook verrijkt met tekstherkenning, waardoor je ze makkelijker kan doorzoeken.