Intel-medeoprichter Gordon ‘Wet van’ Moore (94) overleden

Intel-medeoprichter Gordon Moore is vrijdag in zijn woning op Hawaï overleden. Moore, die 94 jaar oud werd, is vooral bekend van zijn voorspelling dat de rekenkracht van computerchips elk jaar, later bijgesteld naar elke twee jaar, verdubbelt. Die observatie is Moore’s Law, ofwel de Wet van Moore, gaan heten.

Moore voorspelde in 1965 dat het aantal transistors op een chip elk jaar zou verdubbelen. Tien jaar later paste hij zijn prognose aan tot een verdubbeling per 24 maanden. Moore’s Law motiveerde techbedrijven als Intel om die verdubbeling elke twee jaar waar te maken. De voorspelling van Moore is nog altijd een leidraad in de techwereld, maar hoe lang de ‘wet’ nog meegaat is de laatste jaren een punt van discussie onder experts.

De laatste decennia van zijn leven hield Moore zich vooral bezig met filantropie. De techpionier, van wie het vermogen dit jaar op 7,2 miljard dollar (bijna 6,7 miljard euro) werd geschat, en zijn vrouw richtten de Gordon and Betty Moore Foundation op. De stichting richt zich op het stimuleren van de wetenschap, het behoud van natuur, patiëntenzorg en de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed van de Bay Area, het gebied rond San Francisco en Silicon Valley.