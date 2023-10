Je Zoom-achtergrond beïnvloedt hoe betrouwbaar mensen je vinden

Videovergaderaars vinden gesprekspartners met planten en boeken achter zich betrouwbaarder dan mensen met hun woonkamer als achtergrond.

Eerste indrukken hebben grote effecten, ze beïnvloeden bijvoorbeeld de keuze van een romantische partner of zelfs de uitkomst van strafrechtelijke veroordelingen. Er is daarom veel onderzoek gedaan naar hoe je het best voor de dag komt. Maar met de opkomst van programma’s zoals Zoom en Teams sinds de coronapandemie gebeuren die eerste indrukken steeds vaker online. En daar is veel minder onderzoek naar gedaan.

Wetenschappers van de Durham University in het Verenigd Koninkrijk zochten daarom uit welk effect je achtergrond tijdens het videobellen heeft. De bevindingen publiceerden ze zopas in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Walrus op een ijsberg

De onderzoekers vroegen 167 volwassenen om stilstaande beelden te bekijken die gemaakt leken te zijn tijdens een videovergadering. Elk beeld toonde het gezicht van een man of vrouw met op de achtergrond een leefruimte, een geblurde ruimte, kamerplanten, een boekenkast, een lege muur of een foto van een walrus op een ijsschots. De deelnemers gaven aan hoe deskundig en betrouwbaar ze elk gezicht vonden.

Daaruit bleek dat ze gezichten met kamerplanten of een boekenkast op de achtergrond betrouwbaarder en deskundiger beoordeelden dan personen met andere achtergronden. Gezichten met een woonruimte of een foto (walrus op een ijsschots) achter zich scoorden het laagst. Zie de grafieken hieronder.

De grafiek links laat zien hoe betrouwbaar (hoe hoger, hoe beter) gezichten per achtergrond werden beoordeeld. De rechter grafiek geeft weer hoe deskundig gezichten per achtergrond werden ingeschat. (Novelty = Walrus op ijsschots). Beeld: Cook et al., 2023.

Vrouwen zijn betrouwbaarder

Er viel de onderzoekers nog iets op. Lachende gezichten scoorden hoger dan gezichten met een neutrale uitdrukking. Verder kregen vrouwen iets hogere betrouwbaarheids- en deskundigheidsscores dan mannen.

De wetenschappers benadrukken dat er extra onderzoek nodig is om te bepalen of deze resultaten ook gelden voor andere culturen. De meeste gezichten in de gebruikte database waren bijvoorbeeld van blanke deelnemers (zie afbeelding hieronder). Maar als je een goede indruk wil maken tijdens het videobellen, kan het alvast geen kwaad om voor een boekenkast met een paar kamerplanten te zitten en af en toe te glimlachen.

Voorbeelden van de beelden die de deelnemers moesten beoordelen. Beeld: Cook et al., 2023.

In samenwerking met KIJK Magazine. Bronnen: PLOS ONE, PLOS via EurekAlert!. Beeld: visuals/Unsplash