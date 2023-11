Materialise levert 3D-geprinte onderdelen voor eerste succesvolle oogtransplantatie

Het Belgische bedrijf Materialise heeft bijgedragen aan de allereerste succesvolle oogtransplantatie. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt in een persbericht. De firma maakte een virtuele 3D-planning van de operatie en 3D-printte verschillende medische hulpmiddelen op maat van de donor en de patiënt.

De 3D-technologieën van Materialise hebben het chirurgisch team van het Amerikaanse ziekenhuis NYU Langone Health op een belangrijke manier ondersteund. Door de aangeleverde tools kon de operatie volgens het bedrijf sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Het bedrijf ontwierp een virtueel 3D-model op basis van CT-scans. ‘Chirurgen konden de operatie zo virtueel voorbereiden en verschillende scenario’s visualiseren’, zegt woordvoerder Kristof Sehmke.

Tijdens de operatie werden ook meerdere snij-instrumenten gebruikt die volledig op maat van de donor en de patiënt werden geprint. ‘Die snij-instrumenten zorgen ervoor dat de botfragmenten sneller en uiterst precies uitgesneden konden worden, zoals een puzzelstukje’, aldus Shemke. ‘Tijdens de oogtransplantatie werd ook een deel van de oogkas getransplanteerd.’

21 uur onder het mes

De patiënt is een 46-jarige Amerikaan die tijdens werken aan een hoogspanningslijn ernstig verbrand raakte in het gezicht en zijn linkeroog verloor. Het gezicht van de man werd ook gedeeltelijk getransplanteerd. De operatie duurde 21 uur en werd ondersteund door een team van meer dan 140 chirurgen en leden van het medisch personeel.

Materialise heeft zijn hoofdkwartier in Leuven is een van de oudste 3D-printbedrijven ter wereld. Het bedrijf print verschillende producten voor onder meer ziekenhuizen in binnen- en buitenland.