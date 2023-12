Vlaamse overheid trekt half miljoen uit voor ‘AI-geluidsbibliotheek’ om de Noordzee te beveiligen

De Vlaamse overheid investeert een half miljoen euro in de uitbouw van een slimme bibliotheek voor onderwatergeluiden. Artificiële intelligentie moet op basis daarvan automatisch natuurlijke en menselijke geluidsbronnen gaan herkennen, en zo uiteindelijk eventuele sabotage-acties detecteren.

Offshore windparken, aquacultuur, stroomleidingen en communicatielijnen: op de Noordzee is steeds meer belangrijke – maar kwetsbare – infrastructuur te vinden. Om de installaties te beveiligen, speelt de automatische herkenning en classificatie van geluidsbronnen onder water een belangrijke rol. Water geleidt geluiden immers vier keer beter dan lucht.

Luidruchtig

Geluidsherkenning is echter niet makkelijk in de Noordzee. De geringe diepte zorgt voor reflecties en een zeer variabele geluidsverspreiding, en door de vele activiteiten is het er altijd druk. Artificiële intelligentie moet soelaas brengen om de bronnen van elkaar te onderscheiden.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt een half miljoen van Vlaams minister voor Wetenschap Jo Brouns om de bibliotheek van geluidssignaturen aan te leggen. Het VLIZ zal de databank ontwerpen, onderzoek doen naar methodes voor de automatische verwerking en zelf ook zelf veldopnames verrichten. Het beschikt al over een actief meetsysteem dat het onderwatergeluid bijna continu opneemt op vaste locaties.