Intel knipt en vertraagt GPU-plannen

Intel gaat haar plannen rond grafische kaarten weer inperken. Een generatie wordt overgeslagen, de opvolger uitgesteld en één architectuur wordt stopgezet.

Ver verstopt in een blogpost over een gestroomlijnde productlijn, vertelt Intel dat het haar eerdere planning voor grafische kaarten gaat knippen en minder producten zal uitbrengen, of ze later uitbrengt dan eerst gepland. Het gaat om GPU’s en en grafische kaarten voor HPC (high performance computing).

Zonder het expliciet bij naam te noemen wordt Rialto Bridge generatie geschrapt. Dat was de opvolger van Ponte Vecchio, een GPU voor de datacentermarkt (bedoeld voor HPC) die midden dit jaar zou verschijnen. De generatie nadien, de Falcon Shores XPU, stond gepland voor 2024, maar schuift op naar 2025. Falcon Shores is een combinatie van x86 CPU cores en Xe GPU cores.

Formeel klinkt het dat een tweejaarlijks ritme beter aansluit op de verwachtingen van klanten en hen tijd geeft om hun ecosysteem rond die grafische hardware te ontwikkelen.

Tegelijk zegt intel ook de Lancaster Sound GPU architectuur stop te zetten, waardoor het meer kan focussen op de Melville Sound architectuur. Over die eerste zegt Intel dat ze louter betere prestaties ging bieden, waar Melville Sound volgens de chipmaker een grote architecturale sprong maakt ten opzichte van huidige generaties.

Inhaalslag

Intel is nog steeds de dominante speler op de chipmarkt, maar rond GPU’s staat het bedrijf minder sterk dan marktleider Nvidia. De afgelopen decennia focuste Intel hoofdzakelijk in integrated graphics. Dat gaf chips van Intel standaard grafische rekenkracht ingebouwd in de CPU, maar die kwam qua prestaties niet in de buurt van de topkaarten van Nvidia of AMD’s Radeon-reeks. Het bedrijf heeft dus wel wat in te halen.

Tegelijk zit Intel zoals vrijwel elk bedrijf ook in woelig water door de huidige economische situatie. Recent nog raakte bekend dat het zou snijden in premies van werknemers en tegen 2025 tien miljard dollar wil besparen. Tegelijk is het bedrijf volop bezig met de bouw van nieuwe chipfabrieken in de VS en Europa, wat ook miljarden dollars kost om op te zetten.