Microsoft wijzigt cloudpraktijken om concurrenten te sussen

Microsoft gaat haar werkwijze rond clouddiensten aanpassen om zo te voorkomen dat Europa een onderzoek naar machtsmisbruik start. Dat laatste kan het bedrijf een forse boete opleveren.

Verschillende Europese cloudproviders trokken vorig jaar naar de Europese mededingingsautoriteit met klachten over Microsoft. Het bedrijf zou met haar contracten en praktijken haar concurrentiepositie misbruiken. Onder meer het Franse OVHcloud, het Italiaanse Aruba en een Deense vereniging van cloudproviders klagen daarover.

De afgelopen weken klonk het al bij Microsoft dat het luisterde naar feedback, en dat het in oktober wijzigingen had doorgevoerd. Nu zegt een bron aan Reuters dat het bedrijf bereid zou zijn om haar praktijken verder aan te passen.

De reden dat Microsoft dat doet is omdat de kans groot is dat er anders een formeel onderzoek naar machtsmisbruik wordt opgestart. Dat kan enkele jaren aanslepen, maar kan het bedrijf ook een stevige boete opleveren. Microsoft was in de jaren negentig een van de eerste grote techbedrijven die zo’n antitrustboete van Europa opgelegd kreeg en heeft in totaal al meer dan twee miljard euro aan boetes mogen slikken sindsdien.

Over welke klachten het allemaal gaat is niet publiek bekend, maar sommige zaken zijn intussen wel uitgelekt. Zo storen Europese cloudaanbieders zich er aan dat Microsoft haar cloudopslag OneDrive bundelt met Windows 10 en Windows 11. Tegelijk zouden de contracten en praktijken van Microsoft het duurder en moeilijker maken voor consumenten om voor een concurrent van Microsoft te kiezen.