OpenAI komt met plan tegen Italiaans verbod op ChatGPT

OpenAI is van plan om maatregelen voor te leggen aan de Italiaanse privacywaakhond GPDP, waarmee zij gebreken in zijn AI-systeem ChatGPT wil oplossen. Volgens GPDP leidden die gebreken vorige maand tot een datalek van onder meer betalingsgegevens van abonnees. Daarop werd ChatGPT voorlopig verboden in Italië.

GPDP oordeelde bij het instellen van het verbod dat OpenAI zich niet aan de regels hield voor vergaring van persoonsgegevens. Ook zijn er geen systemen om de leeftijd van minderjarigen te controleren en legt het bedrijf niet goed uit aan gebruikers welke persoonlijke gegevens worden verzameld en wat er met die data gebeurt.

In een videoconferentie woensdagavond liet OpenAI al doorschemeren transparanter te willen zijn over de manier waarop het bedrijf omgaat met persoonsgegevens. GPDP heeft aangegeven de voorstellen van OpenAI na bekendmaking te gaan evalueren. Het is dus nog niet duidelijk of het verbod in Italië van tafel gaat.

Naar schatting maken maandelijks miljoenen mensen wereldwijd gebruik van ChatGPT. Dat programma baarde wereldwijd opzien doordat het op basis van enkele eenvoudige aanwijzingen complete teksten kon maken die vrijwel niet zijn te onderscheiden van teksten van mensen. Dat doet het programma onder andere door naar patronen te zoeken in gigantische hoeveelheden data.