Oracle lanceert Europese soevereine cloudomgeving

Oracle maakt alle clouddiensten nu ook beschikbaar als Europese instanties. Door ze in lijn te brengen met de GDPR en andere Europese vereisten wil het bedrijf strikt gereguleerde klanten aantrekken.

De EU Sovereign Cloud van Oracle werd al een tijdje aangekondigd, maar is vanaf vandaag beschikbaar. Via datacenters in Spanje en Duitsland, enkel beheerd door EU-burgers, wil Oracle Europese klanten overtuigen om voor hen te kiezen. En dat zonder beperkingen opgelegd door de EU, die stelt dat sommige data in Europa moet bewaard zijn, maar ook niet mag worden ingekeken door bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid.

‘Het zijn dezelfde diensten als in de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), maar met erkenning van soevereiniteit en veiligheid, voor dezelfde prijs als de Oracle publieke cloudomgeving,’ zegt Richard Smith, executive vice president Technology binnen EMEA voor Oracle.

De data in die soevereine clouds zijn op geen enkele manier geconnecteerd met de publieke cloud van Oracle. Wel hebben de Spaanse en Duitse locatie onderling uitwisselingen voor onder meer disaster recovery. Ze zijn op zich wel in handen van Oracle, maar via een Europees bedrijf.

Lees ook: Hoe Proximus Google Cloud zonder Google wil aanbieden

Met de stap volgt Oracle in de sporen van andere grote cloudspelers die hun geavanceerde cloudomgeving ook los van diezelfde cloud aanbieden. Vooral net om Europese klanten in streng gereguleerde omgevingen te kunnen bedienen. Zo biedt Google Cloud al iets gelijkaardigs aan en werkt ook Microsoft aan projecten rond confidential computing en soevereine cloud.

Data steeds geëncrypteerd

Ook rond de data zelf is Oracle formeel dat het zelf geen toegang heeft. ‘De omgeving wordt beheerd door EU-burgers, maar het zijn onze klanten die de sleutels hebben tot hun data. We helpen hen, we ondersteunen hen in het beheer, maar we hebben er zelf geen toegang toe,’ zegt Smith. ‘Het gaat ook om encryptie ‘at rest’ en ‘in flight’. Er is geen decryptie als de data wordt gebruikt, het is volledige encryptie op elk moment.’

De twee regio’s worden op termijn nog aangevuld met andere fysieke locaties binnen de EU. Hoe dat evolueert zal afhangen van de klantenvraag zegt Oracle. Ook sluit het lokale partnerschappen niet uit voor klanten in regio’s waar de data het land niet mag verlaten. Zo heeft het bedrijf al een partnerschap met Telecom Italia voor een soevereine entiteit voor Italiaanse overheden.

Tot slot belooft Oracle dat de beschikbare diensten op de Oracle EU Sovereign Cloud steeds gelijk zullen lopen met die in de publieke cloud. ‘Het zou kunnen dat, als er bijvoorbeeld meer securityvereisten komen kijken bij de soevereine cloud, er een kort verschil op kan zitten. Maar zeker niet structureel.’