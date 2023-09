Android Auto laat nu Zoom en WebEx toe in de wagen

Automobilisten met een boordsysteem dat op besturingssysteem Google Auto draait, kunnen nu videoconferencing-apps Zoom en WebEx gebruiken. Voor de veiligheid zullen ze wel alleen via audio kunnen meedoen met afstandsvergaderingen.

De Zoom- en WebEx-apps werden aangekondigd en gelanceerd in het kader van het autosalon van Detroit. Het zijn nog bètaversies, maar de volledige uitvoeringen volgen ergens in de komende weken. Meer dan tweehonderd miljoen automobilisten zullen vanaf nu dus mee kunnen videoconferencen (via audio alleen) in de wagen, iets wat al een vrij courante praktijk is via de handsfree op het boordsysteem aangesloten smartphone.

Tweehonderd miljoen gebruikers

‘Jaren geleden zorgde de mogelijkheid om een telefoontje rechtstreeks vanaf je autodisplay te beantwoorden voor een revolutie in de manier waarop we onderweg communiceren’, schrijft Google in een blogpost. ‘We zetten nu de volgende stap door het gemakkelijk en veilig te maken om deel te nemen aan geplande vergaderingen vanaf je autodisplay, zodat je niet hoeft te rommelen op zoek naar je telefoon.’

Op dit moment, claimde Google nog tijdens zijn I/O Conference in mei, zijn er meer dan tweehonderd miljoen automobilisten die over Android Auto beschikken. Maar de Amerikaanse techgigant is zijn greep op de automobielsector aan het vergroten.

Grotere ambities

Android Auto is in essentie gewoon een app die op het boordsysteem draait, en die specifieke apps en mogelijkheden van de aangesloten Android-smartphone – zoals Assistant, Maps en nu dus Zoom en WebEx – erop ‘spiegelt’.

Maar Google heeft grotere ambities met het nogal verwarrend genaamde Android Automotive, dat een volledig autonoom, op Linux gebaseerd besturingssysteem is waarop het boordsysteem van wagens zelf draait. Merken als BMW, Honda, Ford, Renault, Nissan en Mitsubishi hebben nieuwe of toekomstige wagens die op Googles ‘native’ besturingssysteem draaien. En zeker het Zweeds-Chinese performancemerk Polestar is een fan: in het Polestar 2-model, de eerste wagen met volledige integratie van Android Automotive, zit nu bijvoorbeeld ook een app voor streamingdienst Amazon Prime Video. Wel alleen te gebruiken in parkeerstand.