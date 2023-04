Android dwingt apps om hun accounts eenvoudiger te verwijderen

Het wordt makkelijker om in een Android-app je account te verwijderen, of om dat te doen wanneer je de app al hebt verwijderd. Al zal het nog even duren.

In de Android Developer Blog kondigt Google aan ontwikkelaars op Android binnenkort een duidelijkere optie moeten hebben om je account te verwijderen. Die optie moet zowel in de app als op de website van de app te vinden zijn. Met dat initiatief wil Google gebruikers meer controle geven over hun data.

Dat die verwijdering ook buiten de app moet kunnen, vraagt Google om te voorkomen dat mensen een app opnieuw moeten downloaden als ze die al hebben verwijderd. Google bekijkt ook of het in de Google Play Store een link wil zetten naar het adres om je account te laten verwijderen.

Google is niet de eerste die dat doet. Apple begon hier in 2021 al mee en verplicht ontwikkelaars sinds juni vorig jaar om zo’n verwijderoptie te hebben. Het hele proces bij Google zal ook nog even duren: Tegen 7 december moeten ontwikkelaars meer info geven over hoe ze data verwijderen, maar de harde deadline voor een optie om je account te verwijderen ligt op 31 mei 2024.