‘ChatGPT werkt aan assistent voor Android’

Het lijkt er op dat ChatGPT binnenkort een alternatief wil zijn voor de Google Assistant op Androidtelefoons. De broncode van de app toont dat die functie wordt voorbereid.

Android Authority analyseerde de ChatGPT app voor Android die rond kerstmis een update kreeg. Daarin staat broncode die suggereert dat de AI-tool ook als standaard assistent kan worden ingeschakeld. Dat zou ChatGPT een stuk toegankelijker maken, waar je vandaag de tool op mobiel enkel kan gebruiken in de eigen app, of via de website.

Concreet gaat het om ChatGPT versie 1.2023.352 waar Android Authority de nieuwe functie com.openai.voice.assistant.AssistantActivity opmerkte. Die staat standaard uit, maar eens aangezet toonde de app zich als een soort laag over andere apps, wat suggereert dat de app via een spraakcommando kan worden geactiveerd, ongeacht in welke app je zit.

Het lukte wel niet om die functie te gebruiken. Ook is de aanwezige code nog niet volledig, wat doet vermoedelijk dat de functionaliteit nog niet helemaal klaar is.