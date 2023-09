Nieuw Android-logo moet meer pret uitstralen

In afwachting van Android 14, de aanstaande nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem, laat Google alvast de nieuwe look van zijn bekende logo aan de wereld zien. De bekende Bugdroid-mascotte is nu in 3D, waardoor hij makkelijker een thuis vindt in zowel digitale als fysische omgevingen, zegt de techreus.

Binnenkort nieuwe Pixel-vlaggenschiptelefoons. En een nieuwe versie veertien van besturingssysteem Android, dat vandaag op meer dan 3 miljard van ’s werelds mobiele en andere toestellen draait, zo’n 71 procent van het totaal. Maar eerst wordt het tijd voor een nieuw Android-logo, vond techgigant Google. Ergens dit jaar moet de nieuwe look van de Bugdroid-mascotte te zien zijn op Android-toestellen.

Dynamischer robotje

De belangrijkste inspiratie voor het nieuwe, driedimensionale robotlogo is de wereld zelf, zegt Google: door het wezentje primair in 3D naar de wereld te doen komen, kan het gedijen in zowel digitale als fysische omgevingen, of – via augmented reality – een mix tussen de twee, zonder een visueel verschil tussen de twee. Zo blijft hij consistent over verschillende kanalen, platformen en contexten, zegt Google.

Sprongetjes en pirouettes

‘De vernieuwde en dynamische robot verschijnt overal waar Android verbinding maakt met mensen, gemeenschappen en culturele momenten’, schreef Google in een blogpost over de nieuwe look. ‘Hij kan individuele passies, persoonlijkheid en context weerspiegelen. Wij geloven dat ons merksysteem en hoe we visueel aan de wereld verschijnen als Android het kernethos van Android moet weerspiegelen om open, iteratief en inclusief te zijn.’

Onthou gewoon: hij zal sprongetjes en pirouettes kunnen maken wanneer je binnenkort je Androidtoestel opstart. Verder wordt de typografie van het Android-logo in lijn gebracht met het bekende lettertype van het Google-merk, met nadruk op de hoofdletter A.