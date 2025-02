Samsung Wallet vanaf vrijdag ook beschikbaar in België

Belgische bezitters van een Samsung Galaxy-smartphone kunnen vanaf 7 februari gebruikmaken van Samsung Wallet, een app waarin zij op een veilige manier digitale sleutels, boarding passes, ID-kaarten en meer kunnen opslaan.

Samsung Wallet is een alternatief voor de eigen Wallet-app van Google, die standaard deel uitmaakt van het Android-besturingssysteem. De oplossing van de Zuid-Koreaanse techreus onderscheidt zich door enkele bijkomende features, zoals Samsung Pass, een functie die wachtwoorden veilig opslaat zodat gebruikers hun inloginformatie niet meer zelf hoeven te onthouden.

De auto starten

Bovendien ondersteunt Samsung Wallet digitale autosleutels op bepaalde BMW-, Mini-, Volvo-, Polestar-, Audi-, Kia- en Hyundai-modellen. Eigenaars van zo’n wagen kunnen de auto met de app vergrendelen en ontgrendelen, en ook de motor starten.

Nog noemenswaardig is de samenwerking met KLM/Air France, waardoor je instapkaarten en Flying Blue Miles van aangesloten luchtvaartmaatschappijen kan opslaan in Samsung Wallet. ‘Het is onze ambitie om Samsung Wallet te blijven uitbreiden met nieuwe lokale partners en ontwikkelaars. Binnenkort meer nieuws daarover’, belooft Paul Kerkhof, Business Development Manager bij Samsung Electronics Benelux.

Knox

Samsung Wallet is compatibel met Samsung Galaxy-toestellen die minstens One UI 7 draaien. Gebruikersgegevens in de app worden beschermd door Samsung Knox, het eigen beveiligingsplatform van de techreus dat onder meer voorziet in vingerafdrukherkenning en encryptie van gevoelige data.