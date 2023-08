Blokkeren van accounts op X binnenkort niet meer mogelijk, zegt Musk

Het is op socialmediaplatform X, voorheen Twitter, binnenkort niet meer mogelijk voor accounts om anderen te blokkeren. Dat zei althans eigenaar Elon Musk op de berichtendienst. Alleen privéberichtjes zijn binnenkort nog tegen te houden, zei hij in een antwoord op een X-bericht.

Nu is het nog zo dat accounts bepaalde X-gebruikers kunnen blokkeren. Berichten zijn niet meer zichtbaar voor geblokkeerde X-gebruikers en zij kunnen ook geen reacties plaatsten. Berichten van geblokkeerde accounts zijn ook niet meer zichtbaar voor diegenen die hen in de ban hebben gedaan. De functie helpt gebruikers bij het weren van bijvoorbeeld spam-accounts of mensen die hen digitaal lastigvallen. Maar Musk zegt nu dat blokkeren “geen zin heeft”. Volgens persbureau Bloomberg blijft het wel mogelijk om accounts te “muten”, oftewel op stil te zetten. Je ziet hun berichten dan niet meer, maar zij kunnen jouw berichten nog wel zien.

Nadat Musk vorig jaar Twitter had overgenomen schrapte hij veel personeel, onder wie een groot aantal medewerkers die de huisregels tegen haatdragende of discriminerende berichten moesten handhaven. Ook mochten eerder van Twitter verbannen gebruikers weer terugkomen op het inmiddels omgedoopte platform. Veel adverteerders vonden die ingrepen maar niets en beëindigden hun reclamecampagnes op het voormalige Twitter. De advertentie-inkomsten zijn daardoor met ongeveer de helft gedaald.