Bluesky krijgt recordaantal nieuwe gebruikers na melding betalend X/Twitter

Bluesky, een van de alternatieven voor korteberichtendienst X (voorheen Twitter), lijkt te profiteren van de zoveelste uitspraak van Elon Musk, de baas van X. Dat blijkt uit analyse van webverkeer.

Vorige week liet Musk zich ontvallen dat hij overweegt om X/Twitter standaard betalend te maken voor elke gebruiker. Het is rond diezelfde periode dat Bluesky een record aan dagelijks actieve gebruikers ziet in zijn webverkeer en app-gebruik. Dat meldt analysebedrijf Similarweb.Een rapport van techsite Mashable meldt dan weer een record in nieuwe accounts voor Bluesky rond dezelfde periode.

Op 19 september, de dag na de uitspraken, zouden zo’n 53.585 nieuwe gebruikers zich hebben aangemeld bij Bluesky. Dat is zo’n 5% van het volledige gebruikersaantal op Bluesky. Het platform is met andere woorden dus nog wel een pak verwijderd van de gebruikersaantallen die Twitter ooit kon tonen. Bluesky heeft nu zo’n 1,13 miljoen accounts en daarvan gebruikten er een miljoen de app op 19 september.

Nieuw marktaandeel

Bluesky is de app die mee wordt bestuurd door Twitter-oprichter Jack Dorsey, en alleen mensen met een uitnodiging kunnen er een account maken. De app lijkt dus niet van plan om zijn gebruikersbasis snel te doen groeien.

Wel is het een van meerdere korteberichtendiensten die het voorbije jaar hun impact zagen stijgen. De grootste daarvan is waarschijnlijk Threads, het berichtenplatform van Instagram, dat zo’n 130 miljoen gebruikers heeft. Daarvan zijn er zo’n tien miljoen dagelijks actief, volgens Statista. Openbronalternatief Mastodon heeft dan weer iets van een 10 miljoen volgers, waarvan er maandelijks 1,7 miljoen actief zijn volgens bronnen van de organisatie zelf.

X heeft ondertussen 354 miljoen gebruikers volgens Statista, en 550 miljoen volgens Elon Musk. Musk nam de dienst vorig jaar over en voerde meteen een grote reeks aanpassingen door, waaronder het ontslag van zo’n tweederde van het personeel, en het invoeren van betalende abonnementen.