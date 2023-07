China lanceert eigen besturingssysteem openKylin als antwoord op Windows en macOS

Met openKylin heeft China deze week zijn eigen besturingssysteem voor computers gelanceerd. Dat OS moet het land minder afhankelijk maken van de Amerikaanse marktleiders Windows (Microsoft) en macOS (Apple).

OpenKylin 1.0 is gebaseerd op het opensource-besturingssysteem Linux. Vroege versies van de door China zelf doorontwikkelde software zijn volgens staatsmedia al geïnstalleerd op computers van sommige overheidsdiensten. Zo zou voor meerdere ruimteprogramma’s al openKylin zijn gebruikt.

Geen broncode beschikbaar

Momenteel draait het overgrote deel van de Chinese computers op Windows. Microsoft bracht in 2017 een speciale versie van zijn besturingssysteem uit voor de Chinese markt, in samenwerking met een lokale joint venture, om bezorgdheden bij de Chinese overheid weg te nemen. Peking ziet Windows en macOS als mogelijke kwetsbaarheden omdat ze geen open source hebben. De broncode van de software is dus niet beschikbaar, waardoor de interne werking geheim blijft.

Wat mobiele toestellen betreft, lanceerde de Chinese telecomreus Huawei in 2021 al een eigen besturingssysteem, HarmonyOS. Het bedrijf zag zich daartoe genoodzaakt nadat het zijn licentie voor Android van het Amerikaanse Google was verloren.